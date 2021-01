El candidato del "Pollo" Véliz para reemplazar a Quinteros en Colo Colo: "Me gustaría que volviera"

24horas tvn

15.01.2021

Cuando restan pocas horas para el esperado Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el histórico jugador de los albos Leonardo "Pollo" Véliz protagonizó una entrevista en la que dio su candidato para reemplazar a Gustavo Quinteros.

"Me gustaría ver a Miguel Ramírez en Colo Colo, me gustaría que volviera. Me gusta la dupla con Marcelo Oyarzún (preparador físico), ellos conocen el club, vivieron momentos exitosos en Colo Colo", expresó en diálogo con RedGol.

"Creo que esa dupla perfectamente podría llegar y te aseguro que tendrían más éxito de los que han pasado por el club anteriormente”, agregó.

Respecto al actual técnico de Santiago Wanderers, Véliz resaltó que "ha hecho una carrera tranquila, bien metódico, sus declaraciones lo delatan como una persona que es más equilibrada", concluyendo que "tiene condiciones para llegar a Colo Colo".

Programación:

Colo Colo vs. U. de Chile

Domingo 17 de enero

18 horas

Transmite CDF Premium - CDF Estadio (TNT Sports).