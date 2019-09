El cántico que surgió durante la derrota de Colo Colo ante la U de Conce

24Horas.cl TVN

La segunda derrota consecutiva que sufrió Colo Colo en el torneo nacional, hizo que los hinchas comenzaran a perder la paciencia con el técnico Mario Salas. Así al menos quedó demostrado en el partido ante la Universidad de Concepción (1-3).

¿Qué pasó? En el momento que Bryan Rabello anotaba el tercer gol para el Campanil, los fanáticos albos que llegaron en masa hasta el Ester Roa comenzaron a gritar "Mario Salas ya se va", pidiendo así la salida del técnico.

En redes sociales en tanto, una vez finalizado el encuentro el Trending Topic en Chile era precisamente "Mario Salas", donde abundaron las críticas hacia el entrenador.

"Chao Mario Salas, por favor Chao. Rabello que él no quiso nos vacunó 2 veces. Chao profe hagalo por el club, mire que con este paso va a pasar a la historia como el que se fue boleteado por la U en el monumental" y "Ya no da para mas el proceso de Salas. El camarín no le cree y no hay una forma de juego definida. Fuera Mario Salas ahora!!", fueron algunos de los comentarios que surgieron en Twitter.

