El castigo que arriesga Unión Española si no se presenta ante la U de Chile

Los hispanos tendrían que pagar una millonaria multa y pasarían varios años sin poder jugar la Copa Chile en caso de no jugar las semifinales del torneo.

24Horas.cl TVN

17.01.2020

Cuando faltan sólo horas para que se disputen las semifinales de la Copa Chile 2019, en Unión Española mantienen la idea de no presentarse a disputar el paso a la final ante Universidad de Chile.

De confirmarse esta decisión este sábado a las 20:30 horas, Unión sufriría una serie de sanciones que irían desde lo deportivo hasta lo económico.

En primer lugar, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Julio Álvarez, explicó a La Tercera que “aquí el que no quiera jugar es responsabilidad de él y si quiere reclamar ante el TAS u otro instancia es problema de él. Si alguien no se presenta a jugar va a tener sanciones referentes a la Copa Chile, de cinco años de no poder participar en el torneo”.

Por su parte, desde lo económico, la Unión Española debería desembolsar hasta 500 UF (poco más de 14 millones de pesos) si no se presenta el cotejo.

Cabe recordar que la ANFP programó este partido para el próximo sábado 18 de enero a las 20:30 horas en el Estadio La Portada de La Serena.

"El club va a acatar las sanciones económicas, pero como las reglas no están claras, apelaremos si es que hay sanciones deportivas", aseguró el técnico de Unión, Ronald Fuentes, en diálogo con ADN Deportes.

"No viajaremos a jugar el partido con Universidad de Chile. Mañana jugaremos un partido entre nosotros para cerrar la semana de trabajo", agregó.

PROGRAMACIÓN

Sábado 18 de enero

18:00 Universidad Católica vs. Colo Colo

Estadio Germán Becker

*Transmite CDF Premium

vía online por CDF Estadio

Sábado 18 de enero

20:30 Universidad de Chile vs. Unión Española

Estadio La Portada

*Transmite CDF Premium

vía online por CDF Estadio