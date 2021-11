El complicado futuro de Roberto Gutiérrez tras negarse a patear penal ante la UC: "No debería continuar en el club"

24horas tvn

23.11.2021

Roberto Gutiérrez continúa en el centro de la polémica tras negarse a patear un penal ante su ex equipo Universidad Católica en la final de la Supercopa. Y es que ahora podría traer serias consecuencias a su futuro, pues tendría los días contados en Ñublense.

Así lo informó el presidente de la comisión de fútbol del club, Francisco Rossler, quien indicó que lo más probable es que el delantero no continúe en el club tras el final del torneo, fecha en que expira su contrato.

"Es lo más probable. Pero quiero hablar con él, para escuchar de su boca por qué no quiso patear el penal", dijo el directivo en diálogo con El Mercurio.

Respecto al supuesto altercado que se habría producido en camarines entre el "Pájaro" y sus compañeros, Rossler dijo que "no vi que haya podido pasar a mayores. Sí vi y palpé la molestia de sus compañeros en el camarín y después en el hotel donde nos hicimos los test de antígenos. Solo escuché después que lo habían encarado un par de jugadores".

Además, se refirió a la publicación del atacante en redes sociales, donde intentó explicar su decisión, la cual según el parecer del dirigente empeoró la situación: "Al final cayó en justificaciones que no tenían ningún sentido... lo lógico es que el jueves tenga conversaciones con sus compañeros, luego con el cuerpo técnico, que no está muy contento que digamos, y después conmigo".

Rossler también se refirió a la posibilidad de que Gutiérrez no sea citado para el duelo ante Palestino: "No estaremos descubriendo la electricidad si pasa eso. Debería ser así, pero no soy el técnico. Pienso que no debería ser citado y no debería continuar en el club, más que por este penal, por un tema de rendimiento y por edad".