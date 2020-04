El consejo de Arturo Vidal a Iván Morales: "Esto es como en el barrio"

24horas tvn

10.04.2020

"No me lo imaginé hasta que llegué". Así Ivan Morales comenzó su relato en diálogo con DaleAlbo respecto a lo que fue su primera citación en la Roja adulta.

El delantero de Colo Colo destacó el buen recibimiento que tuvo por parte de las principales figuras de la Selección, detallando el consejo que le dio Arturo Vidal.

"Hablé bastante, con Charles, me hablaba del fútbol alemán de diferentes cosas. Llegó el primer partido, hablé harto con Gary, pero Arturo me dijo 'esto es igual que en el barrio, cambian los jugadores no más'. Me dio un poquito de confianza. Entré de titular contra México", recordó.

Respecto a aquel encuentro, resaltó: "El estadio era gigante, la gente mexicana vuelta loca. Fue una experiencia súper bonita, esperamos seguir repitiéndola".

"Nunca había sentido tanto nervio en mi vida. No sabes lo que es, jugar fútbol quizás te da una cosquilita en la guata, pero esto te da nervio, terror”, complementó.