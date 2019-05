El contundente informe arbitral de Eduardo Gamboa que complica a Ángelo Henríquez y a la "U"

24Horas.cl TVN

21.05.2019

Este lunes se conoció el informe arbitral del Superclásico que terminó igualado entre Universidad de Chile y Colo Colo, el cual podría traer complicaciones a los azules.

Y el escrito complica el delantero azul Ángelo Henríquez, el único expulsado que tuvo el encuentro jugado el sábado recién pasado en el Estadio Nacional, ya que el juez Eduardo Gamboa consignó insultos y agresiones que pueden significar un castigo mayor para el atacante.

En el informe, Gamboa aclara que expulsa al '9' azul "por conducta violenta. Reacciona tras sufrir una falta, golpeando con su puño en el estómago de su adversario". Pero luego, el árbitro detalla la reacción que tuvo 'Gohan' y que le podría costar duras sanciones.

"Luego de exhibirle la tarjeta roja, se viene hacia mí y me tira de la camiseta con su mano, y me insulta diciendo: "Siempre nos robas a nosotros, conch... de tu madre", asegura el juez.

Cabe señalar que además, Gamboa consignó en su informe la agresión que sufrió un reportero gráfico, razón por la cual la "U" podría sufrir algún tipo de sanción.

"Minuto 60, un reportero gráfico recibe un proyectil de grueso calibre desde el codo Norte, provocando una herida de consideración y mucho sangrado de su cabeza, siendo atendido por la unidad médica y trasladado a un centro asistencial", escribió el pito en el apartado "incidencias" de su informe.

PROGRAMACIÓN DÉCIMOCUARTA FECHA

Viernes 24 de mayo

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Everton vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 25 de mayo

Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Audax Italiano. 19:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 26 de mayo

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Curicó Unido vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Granja.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Domingo 2 de junio

Universidad Católica vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

LA TABLA DE GOLEADORES

Los dos goles que anotó en el triunfo de Unión Española ante La Calera, hizo que el goleador hispano Sebastián Varas se sume a la disputa por ser el máximo artillero del torneo nacional.

El goleador de Unión Española quedó con seis goles, dos menos que Mauro Quiroga, jugador de Curicó Unido que aparece en el primer lugar esta lista.