El descargo de Nicolás Maturana en Instagram: "No me citan porque Espina no quiere"

24Horas.cl TVN

02.03.2020

El mismo día que Colo Colo se enfrentaba a la Universidad de Concepción con Gualberto Jara en el banco, Nicolás Maturana captó la atención de los hinchas tras un llamativo mensaje en redes sociales.

¿Qué publicó? "No me citan porque Espina no quiere que me citen", manifestó a través de Instagram, culpando así al gerente deportivo de los albos de no poder ser considerado para los partidos de Colo Colo.

A comienzos de temporada Espina ya había manifestado que Maturana no iba a ser considerado en el equipo, sin embargo el volante decidió quedarse y pelear por un puesto.

"En el transcurso del campeonato puede pasar cualquier cosa, tenemos tres campeonatos. Donde me toque, si me toca no jugar, estar afuera, no ser citado, tengo que aportar para que al grupo le vaya bien", comentaba Maturana hace un tiempo en diálogo con ADN Deportes.

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: