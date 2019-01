El destino de los "cortados" y de los jugadores que salieron de Colo Colo este 2019

24Horas.cl TVN

Colo Colo se prepara con todo para la temporada 2019 que está próxima a comenzar, con un proyecto que no incluirá numerosos refuerzos, pero con un importante cambio con la llegada de Mario Salas a la banca.

Bajo ese contexto, desde la llegada del 'Comandante', y poco antes también, los albos han sufrido varias bajas, la gran mayoría de ellas por el bajo rendimiento que mostraron estos jugadores en la campaña pasada.

El panorama de los que dejaron el Cacique:

Héctor Tapia: El entrenador no renovó contrato luego de su mal desempeño en el Campeonato Nacional, donde los albos quedaron muy temprano fuera de la lucha por el título y apenas lograron clasificar a la Copa Sudamericana. Tras su salida del club, 'Tito' firmó como nuevo DT de Real Garcilaso de Perú.

Fernando Meza: Las lesiones le impidieron tener mayor continuidad en el Cacique, por lo que el defensor terminó yéndose al Necaxa de México.

Brayan Véjar: Sumó pocos minutos desde que llegó proveniente desde Huachipato en 2016. Por lo mismo, en Colo Colo optaron por buscar que el jugador tenga más acción y lo enviaron a préstamo a Palestino.

Lucas Barrios: El esperado regreso de la 'Pantera' no estuvo a la altura de las expectativas. Anotó sólo cuatro goles y finalmente el delantero decidió salir del fútbol chileno y firmar en Huracán de Argentina.

César Pinares: Colo Colo realizó un gran esfuerzo para fichar al jugador a comienzos de 2018 cuando se encontraba jugando en el Al-Sharjah de Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el aporte del volante no fue el esperado y finalmente no seguirá en Colo Colo. Pese a que aún no se ha confirmado, el talentoso futbolista tendría todo acordado para llegar a Universidad Católica.

Gonzalo Fierro: Uno de los últimos referentes históricos del Cacique no tuvo una salida como la soñó: viendo muy pocos minutos en la última temporada y no logrando negociar una continuidad que le permitiera retirarse en el club de toda su vida. Por lo mismo, y ante su deseo de seguir en el profesionalismo, el jugador próximo a cumplir 36 años llegó a reforzar Deportes Antofagasta.

Pablo Soto: Fue uno de los jugadores que la dirigencia de Colo Colo decidió no renovarle el contrato. El arquero podría seguir su carrera en Deportes Colchagua, club que milita en Segunda División.

Nicolás Maturana: Con la llegada de Mario Salas se pensaba que el extremo tendría más minutos, ya que ambos habían compartido en Barnechea y la Selección Sub 20. Pero contra todo pronóstico, se decidió la salida del jugador que fue presentado hace algunos días como nuevo jugador de Universidad de Concepción.

Benjamín Berríos: Con la intención de tener más continuidad de cara al futuro, el 'Topo' partió a préstamo a Everton de Viña del Mar.

Claudio Baeza: El último en salir del club. Luego de varios años en donde se especulaba su salida ante las ofertas que llegaban a las oficinas de Blanco y Negro, finalmente 'Serrucho' emigró al Al-Ahli de Arabia Saudita, donde será dirigido por el ex DT albo, Pablo Guede.