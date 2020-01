El nuevo destino para este 2020 de los "cortados" en el plantel de Universidad de Chile

24Horas.cl TVN

03.01.2020

Universidad de Chile quiere dejar atrás uno de los peores años de su historia, donde se mantuvieron durante toda la temporada en puestos de descenso, o al borde de la 'zona roja'.

Pero finalmente la 'U' no pasó mayores zozobras debido al término anticipado del Campeonato Nacional, hecho que de igual forma podría complicar a los azules de cara al 2020, puesto que los puntos de la campaña pasada se contabilizarán en una "tabla ponderada" donde las unidades obtenidas en 2019 contarán el 60 por ciento.

Es por esto que los azules se están rearmando para mejorar su imagen y evitar cualquier tipo de peligro con el descenso a Primera B, realizando una "limpieza" casi total de su plantel 2019 para así darle espacio a nuevas caras.

A continuación, revisa qué será del futuro del importante número de jugadores a los que le bajaron el pulgar desde Azul Azul para la temporada 2020.

Johnny Herrera:

El emblema de Universidad de Chile emigró a Everton, luego que su contrato no haya sido renovado por decisión y recomendación de Hernán Caputto, DT de los azules. "Me voy tranquilo. Me querían echar hace rato. Lo dejé todo mientras jugué", dijo el 'Samurai' luego que se le informara que no seguirá en la 'U'.

Rafael Caroca:

Regresó a Deportes Iquique, club donde tuvo el mejor rendimiento de su carrera, luego de tres temporadas en los azules, donde nunca logró convencer a los hinchas de la 'U' debido a su irregular nivel y a su formación en Colo Colo.

Pablo Parra:

"Vengo por la revancha. Estoy picado, como se dice en chileno, y quiero ganar esta vez". Con estas palabras. el extremo se presentó en su regreso a Cobreloa, luego que en 2019 estuviese en los azules, donde jugó 13 partidos en Primera División y no logró convertir goles, en una estadía que resultó ser un paso en falso en su promisoria carrera.

Nicolás Oroz:

El argentino volvió a Racing Club, club dueño de su pase, pero el elenco donde asumió Sebastián Beccacece como DT lo volvería a enviar a préstamo. Talleres de Córdoba y Ceará de Brasil estarían tras sus pasos.

Leonardo Fernández:

El uruguayo fue uno de los pocos valores rescatables de la 'U' en 2019, luego de arribar a la institución a préstamo desde Tigres de México a mediados de año. Al vencer su cesión, regresó a México donde ahora jugará en Toluca.

Marcos Riquelme:

Llegó como la solución a los problemas de falta de gol que tuvieron los azules en 2019, pero nunca se consolidó. Hace unos días fue anunciado como nuevo refuerzo de Bolívar, justamente su último club antes de llegar a la 'U'.

Rodrigo Echeverría:

El zaguero no renovó su contrato con los azules, por lo que finalmente fichó en Everton, club en el que estuvo a préstamo en la temporada 2016-207.

Matias Campos López:

El delantero no convenció desde su llegada a comienzos del año recién pasado y poco a poco perdió protagonismo. Al no ser considerado por Hernán Caputto, partió a préstamo a Palestino.

Leandro Benegas:

Fue uno de los delanteros más destacados en el paupérrimo 2019 de los azules al marcar 7 goles en 18 partidos. Pese a ello, no le alcanzó para continuar en el club y se fue rumbo a Palestino, club en el que estuvo en la temporada 2016-17.

Lucas Aveldaño:

Jugó la gran mayoría de los partidos del año en los azules, pero no alcanzó a cumplir la cláusula de minutos mínimos con la que renovaba su contrato de forma automática. Es por esto que el argentino negocia actualmente como jugador libre y aparece en la órbita de Deportes Iquique y Palestino.

Sebastián Ubilla:

El 'Conejo' tuvo una de sus temporadas más bajas en 2019, por lo que en la 'U' decidieron que no continué. Santiago Wanderers, club en el que se formó, aparece como una de las opciones más concretas en su futuro.

Gonzalo Collao:

Uno de los "arqueros del futuro" en el fútbol chileno no encontró espacio en los azules y se fue al Extremadura, equipo que milita en la Segunda División de España.