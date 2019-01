El "detalle" en Instagram de Juan Carlos Gaete

24Horas.cl TVN

09.01.2019

Pasan las horas y se mantienen las dudas respecto al futuro de Juan Carlos Gaete en Colo Colo, especialmente luego de que el delantero viajara a Argentina para tener una reunión con Mario Salas y retornar de forma inmediata a Santiago.

Ahora la cuenta de Instagram del delantero llamó la atención por un detalle, ya que Gaete volvió a borrar de su biografía que era jugador de Colo Colo, algo que había vuelto a destacar el pasado lunes, previo a su viaje a Argentina.

Por otra parte, el delantero Ever Cantero, ex compañero de Gaete en Cobresal, destacó en diálogo con Cooperativa la personalidad del jugador, afirmando: "No creo que lo haya asustado llegar a Colo Colo, creo que debió pasar algo que no le gustó".

"A Gaete lo tuvimos un año acá y no sé lo que habrá pasado para que él tuviera tantos problemas en Colo Colo. Es un chico muy tranquilo, una buena persona y con mucha personalidad para encarar este salto", aseguró.