El día en que Agustín Orión "amenazó" a Nicolás Maturana: "Si no corres para atrás te rompo la cara"

El jugador de Colo Colo recordó un hecho vivido durante un partido de Copa Libertadores, donde el argentino lo "apretó" de una particular forma.

03.05.2020

Nicolás Maturana se ha mantenido activo en sus redes sociales durante la pandemia del coronavirus. El ariete de Colo Colo, que está trabajando en una pyme de frutas mientras dura la crisis sanitaria, también ha aprovechado de responder preguntas mediante su Instagram.

Entre diversos relatos, el ex Universidad de Concepción recordó una particular arenga de Agustín Orión, antes de enfrentar de visita a Atlético Nacional en la Copa Libertadores en 2018. Dicho partido era clave para asegurar la clasificación de los albos a los octavos del certamen, la que finalmente consiguieron gracias a un empate a 0 en tierras cafeteras.

"O ganábamos o el empate nos servía para clasificar. Íbamos con la mentalidad. Siempre uno piensa en ganar, pero bueno, a veces si con el empate alcanza está bien, porque Colo Colo hace cuántos años que no clasificaba a octavos y era algo importante", rememoró Maturana.

El ex Necaxa prosiguió: "Entramos a la cancha, nos reunimos y Orión me dice: 'Si no corrés para atrás te rompo la cara, te rompo la cara, te rompo todo'. Y yo quedé... 'ya, ya'. Y corrí más que la chucha (sic) ese partido, y siempre pensaba en Orión, en Orión, en Orión".

"Menos mal que nos fue bien. 'Te dije guarén. Si no corrés te rompo la cara, Maturana'. Y me lo dijo serio, primera vez que se pone tan serio. Y el 'Chaco' Insaurralde estaba cagado de la risa, 'Carlitos' Carmona igual", agregó el atacante.



El futbolista concluyo explicando el efecto que tuvieron las palabras: "Yo quedé para la cagada, dije 'este hueón me va a matar' (sic). Y en ese partido menos mal nos fue bien. Después estábamos más contentos que la cresta".

