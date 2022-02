El día en que Emiliano Vecchio fingió la muerte de su hermano para no jugar partido por la Unión Española

24Horas.cl Tvn

18.02.2022

Emiliano Vecchio está jugando actualmente en Rosario Central, pero de vez en cuando recuerda anécdotas de su paso por el fútbol chileno.

Ejemplo de ello es la historia que recordó en entrevista con TyC Sports, en donde se le consultó sobre la vez que fingió la muerte de su hermano para no disputar un partido por Unión Española.

"Esa fue bravísima" partió respondiendo el ex jugador de Colo Colo, quien indicó que se encontraba organizando su casamiento y que "no tenía ni un centavo", por lo que le prestaron dinero.

"Pago el casamiento: 160 personas, me la jugué toda. Y el técnico me dice que en esa fecha yo no me podía ir porque tenía un partido complicado", agregó Vecchio, señalando que en ese tiempo el entrenador de los hispanos era José Luis Sierra.

Ante esta situación, el futbolista dijo que "no tuve mejor idea que decir que se había muerto mi hermano más grande, Jesús. Lo maté". En la conversación el jugador apuntó a que no dijo que había muerto un familiar más lejano para que fuera más "creíble".

"Me descubrieron y me dejaron en castigo como un mes y medio o dos meses", confesó el argentino entremedio de risas.

Para finalizar el futbolista recordó la conversación que tuvo con su hermano una vez que él supo sobre su supuesta muerte.

"Me dice mi hermano, 'pero hijo de p... cómo me vas a matar a mí' y le digo '¿cómo te llamas vos?'". "Jesús", le responde el hermano, a lo que Vecchio le dice: "Te llamas Jesús y resucitaste al tercer día".