El día que "Kalule" Meléndez recordó su foto viral con Marcelo Salas: "Resalta que le doy un pisotón"

21.09.2021

Previo a cada Superclásico, en redes sociales los hinchas de Colo Colo recuerdan una imagen que protagoniza Rodrigo "Kalule" Meléndez con Marcelo Salas, quien en ese entonces defendía la camiseta de Universidad de Chile.

En mayo de 2019, en diálogo con DaleAlbo, el retirado futbolista se refirió a esta foto en la que pareciera que le da un pisotón al histórico delantero de los azules.



Foto: Dalealbo.cl

"Parece nomás, me la han mostrado varias veces (ríe). Soy un respetuoso del fútbol y de Marcelo. Es un ícono en el fútbol chileno. Debe haber pasado por algún motivo o el pie por el costado, pero la imagen resalta que le doy un pisotón", expresó.

Respecto al clásico que más recuerda, Meléndez respondió en ese entonces: "Son todos lindos recuerdos de aquella etapa que nos fue bastante bien. Pero seguramente el que le queda en la retina a la gente es donde ganamos el torneo y se dio una alegría inmensa a la gente".

Programación completa de la 22° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE



18:30 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP-Acero.

21:00 horas, Unión La Calera vs. O'Higgins, estadio Nicolás Chahuán.



SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE



12:00 horas, Cobresal vs. Antofagasta, estadio El Cobre.

15:00 horas, Unión Española vs. Deportes La Serena, estadio Santa Laura.

17:30 horas, Deportes Melipilla vs. Audax Italiano, estadio Municipal La Pintana.

20:00 horas, Everton vs. Curicó Unido, estadio Sausalito.



DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE



12:00 horas, Ñublense vs. Santiago Wanderers, estadio Nelson Oyarzún.

16:30 horas, Universidad de Chile vs. Colo Colo, estadio El Teniente.