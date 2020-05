El diálogo entre Luis Suárez y Walter Montillo: "Sigo esperando la ropa que Santino me prometió"

24Horas.cl TVN

07.05.2020

Luis Suárez y Walter Montillo protagonizaron un emotivo cruce a través de un Instagram Live de Fox Sports, donde ambos se refirieron a los mensajes que envió Santino, hijo del jugador de la 'U', a través de la red social.

"Creo que uno que uno es padre y entiende por la situación que pasan otros padres en el día a día de la cuarentena: Y en este caso me gustó cómo Santino se metió a mandar mensajes. Perdón y gracias por el mensaje que le mandaste. El dice que sos su amigo", dijo el uruguayo.

"Para mí esto es un orgullo. Uno fue niño, Y me causó gracia la manera en que se expresaba Santino en el mensaje que me mandó. Lo que hice fue un mínimo detalle, y contarle, que sigo esperando la ropa que me prometió".

LA RESPUESTA DE LUIS SUÁREZ#FOXRadio | El uruguayo habló con Montillo sobre el audio que le envió su hijo. pic.twitter.com/gG3YGmKoMb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 7, 2020

"Sí, claro, la vamos a mandar", respondió 'La Ardilla'.

Finalmente, Suárez recordó su época de niño, donde soñaba con ser futbolista y llegar a ser como sus ídolos: Gabriel Omar Batistuta y Enzo Francescoli.

"Fuimos niños, tuvimos ídolos. Y también pasamos por esa sensación de querer llegar a ser como otros. En mi caso, quería ser como Batistuta y Enzo. Me resulta difícil contestar todos los mensajes que me llegan. Pero trato siempre de sacarles una sonrisa a los niños. En este caso el tema se dio a conocer porque se trató del hijo de Walter", cerró.

