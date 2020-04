El dolor de Daniel Morón con Esteban Paredes tras salir de Blanco y Negro: "Era mi ídolo"

Agencia Aton

30.04.2020

El quiebre entre el plantel de Colo Colo y la dirigencia de Blanco y Negro trajo consecuencias. Daniel Morón, histórico ex portero del 'Cacique' y actual miembro de la concesionaria decidió salir de la mesa directiva, algo que se concretará este jueves.

El campeón con los albos en la Copa Libertadores 1991 dijo sentirse herido por las declaraciones del capitán Esteban Paredes, quien lo acusó de "cambiarse de bando" en medio del conflicto en el conjunto de Macul por el tema de la rebaja de sueldos.

"Paredes no sólo es el ídolo de las nuevas generaciones, era un ídolo mío. Yo salté con los goles de él, era mi ídolo también, y eso no tiene nada que ver con lo que yo dije, que me faltó un gesto de los jugadores. Qué tan agravante fue, tanta sensibilidad. Después palabras sacan palabras y vienen las comparaciones, que dijo que su ídolo era Barticciotto, que por qué no sacó cosas de su ídolo, y sí pues, porque yo también me caliento. Yo no dije lo que dije porque estaba tranquilo, está bien, es mi ídolo, pero no quiero que me caguen la cabeza tampoco", reconoció en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Ese problema lo pude haber tenido siendo director y habría tenido la misma opinión como ex jugador, no iba a cambiar de rol porque lo siento de esa manera, siento que esos jugadores (en la quiebra) en su momento tuvieron ese gesto (bajarse el sueldo) y en este caso me parecía que falta eso", añadió el 'Loro'.

Por último, Morón aclaró: "No injurié a nadie, y no se lo dije a Paredes, se lo dije al plantel. Dije en la conferencia que los jugadores en la quiebra tuvieron empatía, lo que me falta de ahora. No nombré a Paredes, pero él me responde, le responde a Daniel Morón, no al directorio de Colo Colo".

"Cuando le preguntan por Morón, dice 'ah, se cambió de bando', la típica del jugador de fútbol. Quiero ver cómo va a hacer él cuando tenga que administrar su propio club, a ver si cuando los jugadores le pidan 10 pesos diga mira, les voy a dar 11. Va a negociar, me imagino", completó.

