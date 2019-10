El dramático relato de Guillermo Pacheco: "No me acuerdo de nada, no sé cómo seguí jugando"

24Horas.cl TVN

15.10.2019

La importante victoria que consiguió en condición de visitante Universidad de Concepción ante O'Higgins, tuvo un protagonista en cancha que, pese a haber jugado, no supo del resultado al término del partido.

¿Su nombre? Guillermo Pacheco, lateral de la U de Conce que en los últimos minutos del encuentro sufrió una dura falta por parte de Marcos Sebastián Pol que le provocó una doble fractura en la espalda.

Si bien, Pacheco continuó jugando, reconoció en diálogo con La Estrella de Concepción que no se acuerda de nada de los minutos finales del partido.

"Desde el minuto en que me golpea hasta que termina el partido no me acuerdo de nada, no sé como seguí dentro de la cancha, no entendía nada, ni los minutos de descuento que dieron, no tengo noción de nada de eso, ni siquiera supe que habíamos ganado", reconoció.

"En ese momento el profe y todos me decían que metiera en los últimos minutos, pero no me acuerdo de eso, aunque seguí jugando igual, solo me acuerdo que el dolor era tremendo", agregó el lateral que fue diagnosticado de una fractura de costilla y fractura de apófisis.

