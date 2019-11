El drama de San Marcos de Arica por suspensión del fútbol: "Angustia, incertidumbre y cansancio"

El equipo del norte del país aseguró que miembros del plantel tendrán que entregar sus casas a fines de noviembre y que no tendrán dónde vivir.

Las constantes suspensiones que ha vivido el fútbol chileno han provocado una serie de complicaciones en diferentes clubes de todas las divisiones del balompié nacional, sobre todo en los equipos de categorías inferiores.

Es el caso de San Marcos de Arica, club que a través de un comunicado dio a conocer el drama que está viviendo su plantel, donde incluso tendrán que entregar sus casas a fines de mes y que no tendrán un lugar para vivir.

"Angustia, incertidumbre y cansancio, son sentimientos que hoy nos embargan, frente a la compleja situación ciudadana que ha afectado a todos los chilenos y en este sentido el fútbol no ha sido la excepción", comienza señalando el escrito compartido en las redes sociales del 'Santo'.

Además, se señala que "la constante suspensión y extensión de nuestro torneo ha traído enormes prejuicios económicos para la gran mayoría de los ciudadanos, en nuestro caso hemos presentado con pérdidas de pasajes aéreos, sin posibilidad de acceder a los ingresos económicos por asistencia de público, sumado a que el club debe seguir cumpliendo con las obligaciones económicas contractuales más allá de lo presupuestado, agravando esta situación".

Comunicado Plantel y Cuerpo Técnico. pic.twitter.com/BxxlauLqVo — San Marcos de Arica (@SM_AricaOficial) November 25, 2019

"Nos enfrentamos a la incertidumbre de no saber el desenlace de toda esta situación, viéndonos apremiados por las fechas de entrega de "nuestras viviendas", lo que sin duda nos afecta y a nuestras familias... Los contratos de arriendo tienen por fecha de término, el día 30 de noviembre del presente año, es ahí cuando debemos hacer entregas de éstas, comprenderán que la incertidumbre de no saber dónde vivir, nos golpea sicológicamente de forma muy drástica, considerando que más de dos tercios de nuestro plantel son de otras regiones razón por la cual nos hemos visto en la obligación de hacer volver a nuestras familias a las ciudades de origen para no exponerlos", detalla el escrito.

Al mismo tiempo, San Marcos de Arica explicó que esto último no es el único inconveniente que ha enfrentado el plantel, ya que debido a las constantes paralizaciones han tenido que buscar canchas alternativas al no poder utilizar el estadio por ser recinto municipal.

Cabe recordar que deportivamente, hasta antes de las constantes paralizaciones debido a la crisis social y política que impacta al país desde hace algunas semanas, San Marcos de Arica marchaba en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liguilla de Ascenso de Segunda División con 17 puntos, una unidad más que Colchagua, su más cercano perseguidor.