El ejemplo de la U que "fue un motivo más" en Colo Colo para rechazar la propuesta

24.04.2020

Pasan las horas y se siguen conociendo detalles de cómo se generó el quiebre total entre los jugadores de Colo Colo y la dirigencia de Blanco y Negro, el cual terminó en que el club se acogerá a la Ley de Protección al Empleo.

Ahora, según informa El Mercurio, hubo un factor que molestó especialmente a los futbolistas y que terminó siendo "un motivo más" para rechazar la propuesta de la dirigencia.

Desde el camarín albo, confidenciaron al matutino que "nunca entendimos por qué la U, que perdió más dinero que Colo Colo el 2019 y que tiene menos ingresos, sí devolverá las platas".

"Fue un motivo más para no aceptar lo que nos ordenaban", agregaron.

El gesto que hizo Daniel Morón ante reducción de sueldos en Colo Colo: "Hoy no tengo nada seguro"

Daniel Morón habló fuerte y claro este jueves en medio del 'quiebre total' que vive Colo Colo, revelando el gesto personal que realizó ante la reducción de sueldos en la institución.

"Entiendo que a nadie le gusta que le saquen la plata del bolsillo. Pero lamento que tenga que ser autorreferente: ustedes saben que hago actividades con los municipios, y si yo no hago eventos los fin de semana, que hace dos meses que no hago absolutamente nada, no cobro y no tengo un peso", comenzó diciendo al CDF.

Tras ello, dio a conocer que fue el primero en ofrecer una suspensión del salario por parte del directorio.

"Lo único que tenía seguro era la dieta del directorio de Colo Colo y fui el primero que dije, cuando se iba a hablar por el tema de descuento de sueldos, que nosotros teníamos que ser los primeros en renunciar a nuestra dieta. Yo hoy no tengo nada seguro", reveló.

Finalmente, el 'Loro', campeón de la Copa Libertadores 1991 y de varios torneos nacionales con el 'Cacique', le pidió realizar un gesto al plantel y entender la situación global que se vive con la pandemia del coronavirus, para referirse a la 'piedra de tope' de la negociación: la devolución a futuro del descuento en los salarios.

"Hagamos un gesto. Les estamos ofreciendo cinco partidos, cenas... Quizá no le devolvemos el 25 por ciento. A lo mejor será el 20 o el 17 por ciento, pero dado lo que estamos viviendo: ¿es tan malo? ¿es tanto lo que se pide? No, compadre. Yo de verdad viví épocas totalmente distintas a éstas", cerró.

