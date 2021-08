El emocionante anuncio de Mathías Corujo: "Quiero comunicarles que he decidido ponerle fin a mi carrera"

El ex futbolista de Universidad de Chile informó a través de su cuenta de Instagram que deja de forma oficial el profesionalismo.

24horas tvn

05.08.2021

Mediante una carta que publicó en sus redes sociales, el uruguayo Mathías Corujo anunció su decisión de ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional.

"Estoy agradecido con los clubes que han confiado en mí para defender sus camisetas, y a la selección uruguaya por haberme permitido representar los colores de mi país", dice parte del mensaje.

Corujo es recordado especialmente en Chile por su paso por la U, club que defendió entre 2014 y 2016, ganando un torneo nacional, una Copa Chile y una Supercopa.

"También me retiro feliz de llevarme lo más importante que son las buenas personas que me crucé, y que puedo decir que me llevo grandes amigos", agrega junto a una foto que destaca los clubes que defendió.

Después de dejar Universidad de Chile, Corujo jugó por San Lorenzo, Peñarol y finalmente por Sol de América.