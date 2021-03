El enigmático mensaje de Jaime Valdés que ilusiona a los hinchas de Colo Colo: "El último baile"

24horas tvn

23.03.2021

Jaime Valdés captó la atención de los hinchas, especialmente de Colo Colo, luego de la última publicación que realizó en sus redes sociales ¿Qué decía? "El último baile".

El enigmático mensaje, acompañado de una foto de "Pajarito" vistiendo la indumentaria de los albos hizo que algunos fanáticos se ilusionaran con el regreso del volante al Estadio Monumental.

"No me ilusiones", "por favor no me des esperanzas" y "vuelve necesitamos experiencia en el camarín, muchos jóvenes ahora. Necesitamos un referente y tú eres el indicado", eran algunos de los mensajes de los hinchas tras ver la publicación.

Valdés ha manifestado públicamente su intención de regresar a Colo Colo, sin embargo el técnico Gustavo Quinteros busca urgentemente un defensa central.

"Colo Colo lanzó un ultimátum": El "Plan B" que tienen los albos para reforzar la defensa

Cuando restan pocas horas para el inicio del torneo 2021, las malas noticias continúan en Colo Colo. Además de la expulsión que sufrió Maximiliano Falcón, se sumó la nueva lesión de Matías Zaldivia (ver nota).

A partir de esta situación, para el técnico Gustavo Quinteros se convirtió en una urgencia contratar a un defensor central, ya que para el debut ante Unión La Calera solo cuenta hasta ahora con Felipe Campos.

HAY PLAN B EN EL MONUMENTAL

Según informó el periodista César Merlo, especialista en transferencias, Colo Colo "lanzó un ultimátum", el cual consiste en que si en 48 horas el defensa Fabricio Formiliano no logra su salida de Peñarol, el club activará el plan B.

¿Cuál es? Emiliano Amor, defensa argentino de 25 años que actualmente milita en Vélez Sarsfield.