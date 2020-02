El equipazo que anhela Mauricio Isla ante su posible llegada a Universidad de Chile

El lateral de la Roja reiteró sus deseos de jugar en los azules, asegurando que todo dependerá de la forma en que se encuentre. "Si yo no estoy bien, no vuelvo", aseguró.

24Horas.cl TVN

06.02.2020

En entrevista con CDF, Mauricio Isla reiteró sus deseos de jugar en Universidad de Chile y pelear con la camiseta de los azules la Copa Libertadores.

"Es un sueño. Lo hablamos mucho en la Selección con Aránguiz, Marcelo (Díaz) y con Eduardo (Vargas), que ellos jugaron en la U (...) Ese sueño queda y muchos hinchas lo han dicho", manifestó.

"Cuando vuelva Marcelo Díaz, Edu Vargas, Charles Aránguiz y a ver si yo puedo jugar ahí, se puede formar un buen grupo y tratar de pelear lo que todos quieren: la Copa Libertadores", agregó el lateral que actualmente milita en el Fenerbahçe.

Mauricio Isla confesó qué le respondió a Román Riquelme tras el ofrecimiento de Boca Juniors Leer más

Isla eso sí sostiene que para retornar a Chile debe encontrarse vigente futbolísticamente. "Mi mentalidad no es volver a retirarme. Nunca he jugado en el fútbol chileno y quiero rendir de la misma manera que la he hecho en mis otros equipos", aseguró.

SU CARIÑO POR UNIVERSIDAD CATÓLICA

En la misma entrevista con CDF, Isla no ocultó su fanatismo por Universidad de Chile, sin embargo de igual modo valoró la formación que recibió en la UC.

"Le tengo un gran cariño. Siempre he dicho que ellos han sido fundamentales en lo que he sido. Ellos me formaron y con mucha gente tuve una relación perfecta y con muy pocos una relación difícil", expresó.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: