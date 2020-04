El ex compañero de Vidal y Alexis en Colo Colo que hoy combate el coronavirus: "Todos tenemos un poco de miedo"

César Reyes fue parte del cuadro albo que brilló en 2006, pero su escasa continuidad lo motivó a dejar el fútbol y estudiar kinesiología. Hoy opera ventiladores mecánicos en la ex Posta Central.

Un gran vuelco tuvo la vida de César Reyes, ex delantero que fue parte del brillante Colo Colo de 2006, donde destacaron figuras como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Matías Fernández, Humberto Suazo, entre otros. Y es que hoy se encuentra totalmente alejado del fútbol, el cual dejó para estudiar kinesiología, y se dedica a combatir el coronavirus desde la primera línea, pues opera ventiladores mecánicos en la ex Posta Central.

"Mi papá es el 'Huevo' Reyes, a mí me decían 'Huevito', pero él era hachero, jugaba de 6. Yo fui 9 goleador en todas las series menores de Colo Colo hasta que debuté como profesional, el 10 de septiembre del 2006 contra Wanderers. En ese equipo estaban Arturo Vidal y Alexis Sánchez, Chupete Suazo, Matías Fernández. Firmé mi primer contrato como profesional, por cuatro años, con un sueldo de quinientos mil pesos, que llegaba a un millón a veces con los premios. No era mucho dinero, pero yo sólo quería jugar. El problema es que jugué poco. Siete u ocho partidos en dos años, no más", contó Reyes en diálogo con Las Últimas Noticias.

Por ello, decidió dejar el fútbol a los 23 años tras un mal paso por Antofagasta y entrar a la universidad a estudiar kinesiología, carrera que le llamó la atención cuando estaba en Colo Colo, donde veía el trabajo de los profesionales con los futbolistas lesionados. Sin embargo, un nuevo vuelco sufriría su vida, pues lejos de dedicarse a rehabilitar deportistas, terminó ayudando a personas a respirar.

Luego de tener una consulta privada y estudiar inglés en Australia, volvió a Chile para integrarse a la ex Posta Central, donde su hermana mayor es enfermera y Jefa de Calidad. En dicho recinto asistencial partió atendiendo a pacientes de baja complejidad, para luego pasar a urgencias y, posteriormente, a la UCI.

"Estar en la UCI es adrenalínico, más ahora con el Covid-19 que nos obliga día a día a actualizarnos sobre los protocolos, tanto de protección como de estrategias de ventilación. Acá todos los kinesiólogos están preparados para manejar un ventilador mecánico, también nos hacen un ACLS, que es un curso para manejo de paro cardiorrespiratorio. La mayoría de los pacientes que tenemos ahora son Covid. Están pronados, intubados boca abajo. Eso quiere decir que la función respiratoria se deteriora tan drásticamente que la única forma de que el pulmón se oxigene es que tú des vuelta al enfermo. Esto ya es parte del manejo universal del paciente Covid, también lo sedamos para evitar cualquier problema y para que no contagie al personal de salud si le da por toser", explicó Reyes.

"Nosotros nos encargamos del paciente Covid-19 desde que llega a la urgencia. Le hacemos un torulado nasofaríngeo para tomarle la muestra y lo evaluamos. Un paciente que llega respirando un poco apremiado, digamos con una frecuencia de treinta veces por minuto, queda internado. Una persona normal ventila entre 12 y 14 veces por minuto", detalló.

No obstante, hubo un momento que fue clave en su destino: Su paso por Barnechea y conocer a Mario Salas. Y es que cuando cursaba su primer año de kinesiología probó suerte en dicho equipo, aunque con la condición de poder continuar sus estudios. Sin embargo, a mitad de año cambiaron de entrenador y llegó Mario Salas al a banca. Ahí se tentó con el fútbol nuevamente, pues protagonizaron una gran campaña, él hizo goles y ascendieron a Primera B. Sin embargo, Salas le pidió que dejara su carrera para concentrarse en el equipo, algo a lo que Reyes se negó.

"Creo que fue una buena decisión, ahora sé bien por qué", dijo.

Respecto a la lucha contra el coronavirus, Reyes advirtió lo grave que es y lo rápido que un paciente puede complicarse y estar al borde de la muerte

"Esta enfermedad se puede complicar muy rápido. A los dos días puede estar con ventilación mecánica, pronado. Hay que monitorearlo, revisar su elastancia pulmonar, que es la capacidad del pulmón de recuperar su forma cuando respira, que no sea un pulmón duro. También nos toca participar de la intubación y de la extubación de este paciente crítico. La estrategia apunta a extubar, a que el enfermo recupere su función pulmonar preovia o a que el daño sea menor, que le permita salir del estado crítico, pero hasta ahora, aún no tenemos pacientes extubados de Covid aquí. Hay que crear conciencia, así de grave es esto", concluyó.