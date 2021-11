El fixture que les resta a Colo Colo y la UC en el Campeonato Nacional

24horas tvn

07.11.2021

La definición del Campeonato Nacional 2021 está al rojo. Colo Colo goleó (3-0) este sábado a Santiago Wanderers en un partido que había sido aplazado por el brote de Covid-19 que afectó a los albos, y recuperó el liderazgo de la tabla con 58 puntos. Sin embargo, Universidad Católica no le pierde pisada y lo sigue a sólo dos puntos a la espera de un tropiezo que les permita tomar la delantera en la recta final del torneo.

No obstante, el panorama no asoma nada fácil para ninguno de los aspirantes al título. Los dirigidos por Gustavo Quinteros deberán enfrentar a rivales que actualmente luchan por no descender y que harán todo lo posible por mantenerse con vida en primera división, como son Deportes Melipilla y Curicó Unido.

También tendrán enfrente a Unión Española y Deportes Antofagasta, equipos que buscan acceder a copas internacionales.

En tanto, a la Católica le restan cuatro "finales" en donde deberán sumar unidades si quieren mantener la ilusión de alcanzar el tetracampeonato. El primero de los duelos será ante nada más ni nada menos que su clásico rival, Universidad de Chile.

Revisa el fixture que le resta a Colo Colo:

Fecha 31

10 de noviembre - Colo Colo vs. Deportes Melipillla - 20:00 horas

Fecha 32

14 de noviembre - Curicó Unido vs. Colo Colo - 18:30 horas



Fecha 33

Sin programación - Colo Colo vs. Unión Española

Fecha 34

Sin programación - Deportes Antofagasta vs. Colo Colo

Revisa el fixture que le resta la UC:

Fecha 31

7 de noviembre - Universidad Católica vs. Universidad de Chile - 12:00 horas

Fecha 32

13 de noviembre - Deportes La Serena vs. Universidad Católica - 16:00 horas

Fecha 33

28 de noviembre - Universidad Católica vs. Huachipato - horario por definir

Fecha 34

5 de diciembre - Everton vs. Universidad Católica - horario por definir