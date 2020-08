El fútbol chileno está de vuelta: Anuncian la reanudación del torneo para el 29 de agosto

24Horas.cl TVN

19.08.2020

Este miércoles en una actividad encabezada por el presidente Sebastián Piñera, se anunció el regreso del fútbol chileno después de cinco meses sin competencias por culpa de la pandemia de coronavirus.

En el anuncio se estableció que la Primera División regresará el sábado 29 de agosto, agregando que la vuelta de la competencia será "por etapas".

"Quiero anunciar que el fútbol profesional en nuestro país, se reinagurará el sábado 29 de agosto. Se realizará por etapas. Sé que los jugadores estarán a la altura de este desafío", dijo Piñera.

Al mismo tiempo, se dio a conocer que durante las próximas horas la ANFP publicará la programación del retorno, la que sería con los partidos pendientes de las primeras ocho fechas.

Partidos pendientes:

Coquimbo Unido vs. Audax Italiano | Segunda fecha

Coquimbo Unido vs. Huachipato | Cuarta Fecha

Universidad Católica vs. Unión Española | Séptima Fecha

Curicó Unido vs. Unión La Calera | Octava Fecha

O'Higgins vs. Deportes Antofagasta | Octava Fecha

Palestino vs. U. de Chile | Octava Fecha

Colo Colo vs. Wanderers | Octava Fecha

