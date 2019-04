El gesto de Germán Lanaro tras escuchar la declaración de Johnny Herrera

24Horas.cl TVN

16.04.2019

Cuando restaban pocos minutos para que comenzara el duelo entre Universidad Católica y la U, el capitán de los azules Johnny Herrera lanzó una polémica declaración en el túnel previo a salir la cancha.

"Otra vez falta el árbitro, estoy cagado de frío acá", lanzó Herrera a pocos metros de los jugadores de Universidad Católica.

En las imágenes captadas por la televisión, se ve cómo el defensa cruzado Germán Lanaro, tras escuchar lo dicho por el capitán de la U, hace una seña con sus manos tocándose la cabeza y diciendo: "concentrados, concentrados".

"Siempre nos clava", comenzaron lamentándose los colegiales, haciendo referencia a José Pedro Fuenzalida luego de la apertura de la cuenta.

Tras ello, y conforme iban cayendo los goles de la franja, los comentaristas no podían creer lo que ocurría y lanzaban frases como "hace rato que no veía un baile así. Espero que termine ahí nomás. Para qué más... Ojalá no busquen la manito porque sería vergonzoso... Y no era Kudelka el problema parece... Paliza, goleada, fiesta cruzada, funeral... Un desastre azul".

Al término del encuentro, en los comentarios finales, prometieron "llevar ruda al CDA", e hicieron un nuevo duro análisis en donde se cuestionan de la actualidad de la 'U' con respecto a sus archirrivales.