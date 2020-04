El gesto que hizo Daniel Morón ante reducción de sueldos en Colo Colo: "Hoy no tengo nada seguro"

24Horas.cl TVN

23.04.2020

Daniel Morón habló fuerte y claro este jueves en medio del 'quiebre total' que vive Colo Colo, revelando el gesto personal que realizó ante la reducción de sueldos en la institución.

"Entiendo que a nadie le gusta que le saquen la plata del bolsillo. Pero lamento que tenga que ser autorreferente: ustedes saben que hago actividades con los municipios, y si yo no hago eventos los fin de semana, que hace dos meses que no hago absolutamente nada, no cobro y no tengo un peso", comenzó diciendo al CDF.

Tras ello, dio a conocer que fue el primero en ofrecer una suspensión del salario por parte del directorio.

"Lo único que tenía seguro era la dieta del directorio de Colo Colo y fui el primero que dije, cuando se iba a hablar por el tema de descuento de sueldos, que nosotros teníamos que ser los primeros en renunciar a nuestra dieta. Yo hoy no tengo nada seguro", reveló.

Finalmente, el 'Loro', campeón de la Copa Libertadores 1991 y de varios torneos nacionales con el 'Cacique', le pidió realizar un gesto al plantel y entender la situación global que se vive con la pandemia del coronavirus, para referirse a la 'piedra de tope' de la negociación: la devolución a futuro del descuento en los salarios.

"Hagamos un gesto. Les estamos ofreciendo cinco partidos, cenas... Quizá no le devolvemos el 25 por ciento. A lo mejor será el 20 o el 17 por ciento, pero dado lo que estamos viviendo: ¿es tan malo? ¿es tanto lo que se pide? No, compadre. Yo de verdad viví épocas totalmente distintas a éstas", cerró.

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: