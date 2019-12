El giro en la vida de Andrés González: De las canchas a salvar vidas de niños

El ex defensa de Colo Colo se retiró en 2015 para dedicarse ciento por ciento a su hija Julieta, quien nació con parálisis cerebral. Creó una fundación, y tras el fallecimiento de la pequeña en 2018, se enfocó en ayudar a otros niños con distintas enfermedades. Hoy postula al premio "Valientes".

24Horas.cl Tvn

23.12.2019

Sólo 31 años tenía el ex Colo Colo Andrés González cuando decidió dejar el fútbol profesional. Pero el motivo estuvo lejos de ser por una lesión o por falta de talento, sino por un duro momento personal. En 2015 nació su hija Julieta, quien por un problema durante el embarazo sufrió parálisis cerebral, tras lo cual el defensa dejó su carrera en Alianza Atlético de Perú para dedicarse ciento por ciento a ella. Hoy, luego de la partida de su pequeña, trabaja para ayudar a otros niños con distintas enfermedades.

Si bien González había conseguido dedicar todo su tiempo a su hija, comenzaron a surgir problemas económicos para financiar su tratamiento: "Nuestra primera iniciativa fue vender el departamento, pero al momento de ofrecérselo a jugadores, ellos me dijeron que no lo hiciera, que ideáramos otra forma para reunir fondos… y como mi esposa había conocido a muchas madres en igual situación, formalizamos el tema", contó a AS.

Ahí fue cuando creó su fundación: "Enamorhadas", e inició campañas para reunir fondos, como fue la subasta de camisetas, donde varias estrellas del fútbol mundial aportaron con la suya, entre ellos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, con quienes compartió en Colo Colo y de quienes aseguró "siempre estaré agradecido de ellos".

Sin embargo, a fines del 2018 Julieta falleció a los cuatro años: "Fue difícil, muy duro… pero lo tenemos que ir superando porque la vida continúa y tenemos otros hijos. Cuando los días son más tristes, nos tratamos de mantener unidos", sostuvo.

Pero la muerte de su pequeña hija no detuvo al ex zaguero colombiano, pues decidió seguir ayudando a otros niños con distintas enfermedades a través de su fundación. "Con los recursos que conseguimos para Julieta y que no se pudieron ocupar, fuimos a colaborar con los tratamientos de otros niños: a Ivanna que necesitaba un tratamiento de células madre, a Juanfer que necesitaba un medicamento importado y lo pudimos ayudar por cuatro meses, a Laurin con un tratamiento celular, a Sofía por un tema de terapia, a Brayan con un exoesqueleto… son varios. Cuando los recursos se terminaron, apoyamos a las familias a través de redes sociales. Aprovechamos la exposición de Julieta y la mía para llegar a más gente".

"Nosotros no somos adinerados, pero nunca nos faltó nada. Tenemos muy claro que hay familias que tienen situaciones muy difíciles. Siempre que tenemos un caso, intentamos enviar medicamentos, pañales. Había gente que no tenía para pagar el arriendo e igual los ayudamos a título personal. Cuando sabemos que hay una familia que lucha y que adora a su hijo a pesar de su condición, intentamos ayudar", agregó.

Hoy la historia de González y Julieta está nominada a "Valientes", de la cadena de televisión colombiana RCN, que recopila distintas historias de superación, entrega y ayuda a los demás y las cuales pueden ser votadas por los seguidores. En ese contexto, el otrora futbolista hizo un análisis de lo que vivió junto a su hija y familia y cómo esto les enseñó: "Siempre he tenido claro que fue Julieta (la que ayudó a otros). Cuando mi hija nació así, uno se pregunta tantas cosas y se llega a cuestionar a Dios. Pero sabíamos que algún día íbamos a entender el porqué de su condición y de que haya fallecido. Y cada vez que hay un caso, sabemos que es ella. Tenemos claro que la valiente fue ella. Ella era quien soportaba las terapias, su condición, las fiebres, el reflujo, la convulsión, ella siempre sonreía a pesar de todo. El mérito siempre será para ella. Ahora hay una nominación de Julieta como una valiente. La verdad es que no lo esperábamos, y nos sentimos muy honrados como familia".