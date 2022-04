El homenaje en vida que Carlos Caszely le pide a Colo Colo: "Creo que merezco que le pongan mi nombre"

Agencia Uno

11.04.2022

Carlos Caszely, ex-delantero e ídolo de Colo Colo, reiteró sus deseos de ser reconocido en vida por el club de sus amores, solicitando nuevamente que la tribuna Cordillera del estadio Monumental lleve su nombre.



En entrevista con Las Últimas Noticias, Caszely afirmó que “el hincha de Colo Colo me ama, eso lo sé, pero el hincha de otros clubes me respeta. Eso no lo pueden decir muchos”.



En la misma línea, recalcó que “sé que el hincha del club me ama, me lo hace sentir. Pero el club, los que lo dirigen, no me reconoce tanto”.

El ex-atacante de la “Roja” aseguró que “siempre he pedido que me pasen un palco del Monumental cuando quiero ir a ver un partido. Pero no porque creo que me lo tienen que dar así, sino que porque lo necesito para poder ver el partido”.



“Me mandan entradas para Rapa Nui pero como paso firmando autógrafos y sacándome fotos, al final no veo nada y prefiero ver los partidos por la tele. Y no debiera ser así. Yo quiero ver a Colo Colo en el estadio”, detalló.



Caszely apuntó nuevamente que “siempre he dicho que los homenajes hay que hacerlos en vida y creo que el estadio Monumental debe llevar el nombre de David Arellano y me gustaría al menos que la Tribuna Cordillera llevara mi nombre”.





El ex-futbolista justificó su petición explicando que “cuando llegó la oferta de Levante y yo no me quería ir, el que me convenció fue don Héctor Gálvez, el presidente. 'Carlos debemos aceptar esa oferta porque con la plata que nos llegue podemos construir la Tribuna Cordillera del estadio'. Eso me convenció de aceptar la oferta, así que creo que merezco que le pongan mi nombre a esa tribuna”.

El ex-artillero no dudó en sostener que “soy un ídolo de Colo Colo más importante que otros que ha tenido el club como 'Cua Cuá' Hormázabal, Barticciotto o Paredes”.



Caszelly sentencia que esto lo sabe por “una cosa que me dijo un hincha de la U en el funeral de Leonel: 'Él es para nosotros lo que usted es para Colo Colo’. Leonel es el ídolo más grande de la U, sin duda. Más que Marcelo Salas, que Superman. Es un ídolo de otro nivel”.