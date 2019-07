El inesperado destino que surgiría para Matías Fernández en el fútbol chileno

24Horas.cl Tvn

12.07.2019

Los rumores sobre un posible regreso de Matías Fernández a Colo Colo lentamente se han ido disipando y, al parecer, el volante nacional se quedará un semestre más en su actual equipo, el Junior de Barranquilla.

No obstante, podría haber una segunda escuadra chilena interesada en contar con el volante nacional, quien tendría en sus planes volver a Chile en el corto plazo.

Se trata de Unión La Calera, conjunto perteneciente a la ciudad donde se crió y que tiene como técnico a Francisco Meneghini, con quien compartió cuando éste trabajó para la Selección Chilena tanto bajo las órdenes de Marcelo Bielsa como las de Jorge Sampaoli.

El propio técnico señaló que se trata de una opción complicada, pero no lo descartó totalmente: "es un jugador muy importante, nos conocemos por el paso en la selección. Me parece que es una operación un poco más compleja, va a depender de otras cosas", aunque aclaró que "de momento en concreto no hay nada".

Además, quiso dejar en claro que en el club "siempre abiertos a la posibilidad de que si aparece alguna opción que pensamos que va a mejorar la competitividad interna".

De momento, La Calera se encuentra en la parte alta de la tabla en el campeonato nacional, ubicándose en el cuarto lugar con 23 puntos, a nueve del líder Universidad Católica.