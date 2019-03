El inesperado presente de Luis Felipe Pinilla: "Estoy desilusionado de mí mismo"

24Horas.cl TVN

20.03.2019

En medio de las contrataciones de la Tercera División A del fútbol chileno, hubo un nombre que llamó especialmente la atención: Luis Felipe Pinilla, quien hace unos años atrás era considerado la gran promesa de Universidad de Chile.

El ahora jugador de 21 años fue confirmado como refuerzo de Deportes Limache tras haber militado en Iberia y Santiago Wanderers, luego dejar la U.

Pinilla fue parte del primer equipo azul en 2015, cuando era dirigido por Martín Lasarte, siendo seleccionado juvenil y teniendo un contrato a largo plazo por los azules.

¿Qué pasó? "Mi carrera está marcada por cosas afuera de la cancha, por la inmadurez. Debí aprender, pero nadie está libre de pecado. Ahora me he cuidado en las comidas, he entrenado solo y me estoy poniendo a punto para responderle al club", reconoce en diálogo con Las Últimas Noticias.

En diálogo con el mismo matutino, Pinilla reconoce que "estoy desilusionado de mí mismo. Veía los partidos de la U por televisión y me daba rabia. Antes sonaba mi celular todo el día y ahora no me llama nadie".