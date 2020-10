El inesperado presente de Marco Villaseca: "Prefiero bañar perritos que trabajar en el fútbol"

El ex volante de Colo Colo trabaja actualmente en el negocio de su señora luego de haber sido despedido en Rangers.

05.10.2020

Marco Villaseca, ex volante que destacó en el Colo Colo de fines de los 90, protagonizó una entrevista con Las Últimas Noticias en donde detalla su radical cambio de vida tras alejarse del fútbol.

A diferencia de sus ex compañeros como Ivo Basay, Fernando Vergara o José Luis Sierra, Villaseca está totalmente alejado del fútbol después de haber sido despedido el año pasado de Rangers, donde se desempeñaba como coordinador.

Actualmente el ex Colo Colo trabaja en el negocio de su esposa que es una peluquería canina. "Siendo bien sincero, no extraño el fútbol. Hoy prefiero bañar y secar perritos que trabajar en el fútbol", explicó al matutino.

"Jugué veinte años, hasta los 38, y casi de inmediato me ofrecieron ser coordinador de las cadetes en Rangers. Luego estuve en el primer equipo hasta que me despidieron. Siento que ya está bueno. Quería tener tiempo para estar en mi casa los fines de semana, comerme un asado o unas pizzas con mi familia y amigos", agregó.

En la entrevista con el matutino, Villaseca reconoce que "ni siquiera tanto" sigue los partidos de fútbol por televisión y que solo juega con el Equipo de Todos los Tiempos de Colo Colo.

Respecto a un retorno al fútbol, asegura que "lo pensaría mucho y lo más seguro es que no lo aceptaría. Yo no disfruto el fútbol. Ni siquiera lo disfrutaba cuando era jugador. Lo veía como profesión, lo tomaba en serio, pero no era algo que se convirtiera en lo principal de mi vida".