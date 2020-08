El inesperado y célebre candidato del "Cóndor Rojas" para la banca de Colo Colo

Agencia Aton

22.08.2020

Pese a que Blanco y Negro ratificó a Gualberto Jara hasta fin de año, diversos nombres han sonado en la banca de Colo Colo después de la salida de Mario Salas a finales de febrero.



Ahora fue Roberto Rojas, histórico ex arquero del Cacique, que apuntó una nueva alternativa para la dirección técnica del cuadro popular. "Rogério Ceni sería un buen entrenador para Colo Colo", señaló el "Cóndor" al programa del CDF "Todos somos técnicos".



Icónico ex guardameta brasileño, Seni inició su carrera de entrenador en 2017 al mando de Sao Paulo. Luego dirigió al Fortaleza en 2017, con quienes ganó la Serie B en una notable campaña. Posteriormente pasó a entrenar al Cruzeiro, donde realizó una magra campaña que terminó en el descenso del club. Desde ahí volvió al Fortaleza, donde se mantiene hasta la actualidad.



Por otro lado, Rojas también habló de Luis Felipe Scolari, quien sonó para la banca de Colo Colo a comienzos de año, y aseguró que el ambiente social lo alejó del cuadro de Pedrero: "Estaba interesado, pero pesó mucho que en esa época donde conversaba con los dirigentes, en Chile estaba la escoba con la parte social. Al final la familia no quería ir a un país que estaba convulsionado socialmente".



"A Colo Colo le hubiese hecho muy bien porque necesitaban un técnico con su experiencia. Fue vicecampeón de Europa, DT del Manchester City y en Brasil ganó muchas cosas", agregó.