El intenso debate que se generó en 90 Minutos tras fuerte acusación en contra de Agustín Orión

28.02.2019

Un intenso debate se generó en el programa argentino 90 Minutos de Fútbol de Fox Sports, luego de las polémicas declaraciones de Leandro Paredes, volante del Paris Saint-Germain, donde acusó que Agustín Orión lo lesionó a propósito cuando compartieron equipo en Boca Juniors.

"Es muy raro escuchar a un jugador decir 'me anticipó que me iba a lastimar'. Pocas veces se escucha eso de un compañero", dijo el periodista Daniel Arcucci.

Por su parte, el ex jugador 'xeneize', Raúl Cascini, respondió que "hay chicos que 'cancherean' cuando empiezan a entrenar en Primera. Nada te da para lastimarlo, de última le pegas un bife (combo) y se termina".

Este intenso debate, que tuvo hartos minutos de duración, se generó después que Paredes señalara que "todos habían escuchado que me iba a lastimar y cinco minutos después me lastimó. Había anticipado en una jugada anterior que iba a lastimarme y bueno, pasó. Ya está, no importa".

Recordar que aquel golpe de Orión le generó al jugador del PSG una rotura total del ligamento deltoideo del tobillo izquierdo.