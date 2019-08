El lapidario informe arbitral de Ángelo Hermosilla en contra de Jorge Valdivia

24Horas.cl TVN

12.08.2019

Este lunes la ANFP dio a conocer el informe arbitral de Ángelo Hermosilla, juez que impartió justicia en el triunfo de O'Higgins sobre Colo Colo en Rancagua.

Ahí, el árbitro dio a conocer los fuertes insultos que recibió por parte de Jorge Valdivia, razón por la cual expulsó al 'Mago' en el minuto 89 del encuentro.

En el informe quedan especificados los dichos en contra del juez que le costarían al jugador una dura sanción por parte del Tribunal de Disciplina.

"N°10 Sr. Jorge Valdivia Toro, por emplear lenguaje ofensivo e insultante hacia mi persona (min. 89), mientras el balón se encontraba en juego el Sr. Valdivia me insulta diciendo "cóbrame una concha de tu madre (SIC)", comienza diciendo el texto.

Sobre lo mismo, en el informe se agrega que "ante esto exhibo la tarjeta roja al jugador, momento en el cual me grita al oído " Hijo de puta" y prosigue de manera desafiante con insultos diciendo " Hijo de las mil putas, vos no vas a ser Fifa nunca, hijo de puta nunca vas a ser Fifa, eres una mierda, eres una mierda concha de tu madre, me cagaste, hijo de puta no vas a ser Fifa nunca." Debiendo ser necesaria la intervención de algunos de sus compañeros de equipo quienes intentaban contenerlo (SIC)".

Cabe señalar que según el artículo 63 B del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, Valdivia podría recibir un castigo de entre dos y cinco partidos.

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: