El lienzo de la barra de la UC que se robó las miradas en el Clásico Universitario

24Horas.cl TVN

15.04.2019

Mientras se disputaba el duelo entre Universidad Católica y la U, en las graderías hubo una imagen que captó la atención de los hinchas que llegaron hasta San Carlos de Apoquindo.

Un grupo de fanáticos cruzados desplegaron un lienzo con un contundente mensaje contra el machismo: "Madre es la que me dio la vida y león, el de Collao", decía.

En la cancha Universidad Católica se impuso con un categórico 4-0 a la U tras las anotaciones de Fuenzalida (46'), Puch (61') Riascos (68'), Aued (86').

"Fue un partido duro, creo que fue un desastre. En el segundo tiempo casi no tuvimos ninguna opción de gol, no creamos, no defendimos, no apretamos, no ayudamos cuando un compañero se equivocó, no hicimos ninguna cobertura en defensa", comentó el capitán azul Johnny Herrera tras el encuentro.