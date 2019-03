El "llamado de atención" de U. de Concepción a Nicolás Maturana por sus críticas al Gobierno

24Horas.cl TVN

26.03.2019

"Un saludo también al Gobierno, que ojalá no cobre los medidores a la gente pobre de todo Chile, porque no tienen dinero para hacerlo. Creo que es un robo para esa gente... Cuarenta lucas (sic) para un tatita que vive solo y su pensión es de 100 lucas, que es una miseria, es sobrepasarse de los niveles de poder que hay en este país, así que ojalá que los del gobierno de Piñera piensen en el tema, porque no toda la gente tiene para pagar".

Con estas palabras, Nicolás Maturana criticó el polémico cambio de medidores de electricidad que existirá en el país de forma paulatina, al término del encuentro donde Universidad de Concepción empató con Deportes Antofagasta..

Y sus dichos le terminaron costando caro al jugador, puesto que la dirigencia del elenco penquista le llamó la atención por lo ocurrido.

"Podríamos incluso estar de acuerdo con sus declaraciones, pero no era la ocasión de decirlas. Fueron inoportunas. Vamos a conversar con él, para decirle que los futbolistas son libres, pero que cuando están dentro de una instancia en que se le pregunta por un saludo, no corresponde", señaló a La Tercera el presidente de la rama de fútbol de la U. de Concepción, Mario Rodríguez.

A su vez, el timonel del 'Campanil' sentenció que "no censuraremos, pero no era el momento. Le diremos que puede hacer esas declaraciones en otra instancia. No lo vamos a retar. No corresponde".