El llamado de Pablo Solari que pone en alerta a la dirigencia de Colo Colo: "Estoy cómodo y me encantaría seguir"

24Horas.cl Tvn

07.10.2021

Colo Colo sigue como líder exclusivo del Campeonato Nacional y piensa mantener esa senda para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, sin embargo, de reojo miran a la siguiente temporada donde disputarán Copa Libertadores tras salir campeones de la Copa Chile.

Uno de los jugadores que ha sido clave para el rendimiento de los albos es Pablo Solari, quien se ha ganado el cariño de una hinchada que quiere que continúe en el club por más años, algo que el propio jugador también ha manifestado está entre sus deseos.

"De eso se encarga mi representante y la dirigencia, yo me encargo de jugar. Estoy cómodo y me encantaría seguir", señaló el trasandino en conferencia de prensa.

"Me siento bien, voy mejorando partido a partido. Ya no soy el mismo jugador de antes, voy agregando cosas a mi juego. Con Gustavo y todo el cuerpo técnico me ayudan a mejorar, mis compañeros también. Gracias a su confianza, uno se siente cada vez mejor", agregó Solari.

Recordar que el joven atacante argentino llegó a préstamo con opción de compra desde Talleres de Córdoba y Colo Colo estaría en busca de hacerse del 50% del pase del jugador.