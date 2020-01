El llamativo "me gusta" de Yeferson Soteldo en Instagram tras el triunfo de Colo Colo ante la U

24Horas.cl Tvn

23.01.2020

Colo Colo derrotó a Universidad de Chile por 2-1 y se proclamó campeón de la Copa Chile, tras lo cual las redes sociales del "Cacique" se llenaron de mensajes cargados de alegría de parte de los hinchas albos. Sin embargo, hubo un "me gusta" en particular que se llevó toda la atención.

Y es que Yeferson Soteldo, ex delantero del elenco azul, apretó el símbolo de corazón de Instagram en una fotografía del plantel de Colo Colo con el trofeo, la cual fue publicada por la cuenta oficial del club.

La llamativa acción del venezolano llega justo días después de haber protagonizado una polémica con los hinchas universitarios a través a la misma red social. En ese entonces destacó su arribo al Santos de Brasil con una foto suya con la 10 en la espalda y el mensaje: "ya hace un año que llegué a este gran club", lo cual provocó que un fanático azul le respondiera: "Gracias a tu paso por la U, enano mal agradecido". Esto no dejó indiferente a Soteldo, quien no dudó en burlarse publicando: "Cuando me fui casi se van al descenso. Disculpa por irme".