El mea culpa de Arias: "Nos aguantaron más que en lo que cualquier institución grande podría suceder"

Agencia Uno

14.08.2019

El entrenador uruguayo Alfredo Arias se refirió a fondo a su salida de Universidad de Chile, tras cinco meses en el cargo, reconociendo que su paso por el banco del elenco colegial fue un “fracaso”.

El estratega de 60 años, que en Chile también dirigió a Santiago Wanderers, se fue del CDA con números negativos. De los 12 partidos que dirigió en el Campeonato Nacional, solo ganó uno. El resto: siete empates y cuatro derrotas, obteniendo un 27,78% de rendimiento.

Sumando un mejor desempeño en la Copa Chile, donde dejó al equipo en cuartos de final, Arias dejó la ‘U’ con un 41,67% de rendimiento: 16 partidos, cuatro victorias, ocho empates y cuatro derrotas. Su equipo recibió 24 goles y marcó 22.

En diálogo con Radio Sport 890 de Montevideo, Uruguay, Arias habló de su breve paso por la banza azul. "Lo que me pasó en la U de Chile para mí es un fracaso. Creo que nos aguantaron más que en lo que cualquier institución grande podría suceder", declaró.

"Siempre hay errores, aun siendo campeón siempre hay errores. Más si no lo eres, por lo que como cuerpo técnico tenemos que analizar y mejorar", complementó.

En la misma línea, señaló que "no pongo excusas en que me haya faltado algo, en nada… Y si duramos tanto tiempo fue por el esfuerzo de los jugadores, que en cada partido demostraban que querían salir adelante, pero seguramente nuestro trabajo no le dio las herramientas necesarias. Ese es el análisis aún en caliente que puedo hacer".

Por último, Arias lamentó no poder reeditar en la ‘U’ los buenos resultados conseguidos en otras latitudes, como en Montevideo Wanderers y Emelec donde fue campeón.

"Siempre estuvimos en los primeros puestos, nos tocó ser campeones acá, en Ecuador, con Emelec, y ahora nos tocó pasar por esto, pero es parte de este juego, es la primera vez, pero hay que aprender, como en la vida cuando te toca perder, y no te puedes quedar ahí, tienes que levantar la cabeza", sentenció.

