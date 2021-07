El mea culpa de Falcón por pelea en la Supercopa: "Me estaba creyendo una cosa que no era"

24Horas.cl Tvn

07.07.2021

Uno de los pocos puntos altos que sacó Colo Colo la temporada pasada en donde estuvo al borde del descenso fue Maximiliano Falcón, quien por su actitud en la cancha fue idolatrado por los hinchas albos.

Sin embargo, aquella algarabía le pasó la cuenta al uruguayo, lo cual se notó en la definición de la Supercopa frente a Universidad Católica, cuando fue expulsado por agredir en dos instancia a Valber Huerta.

Tras ello, el 'Peluca' perdió la titularidad en el equipo de Gustavo Quinteros y ahora, ya más calmado, repasó aquel episodio en conversación con Radio Cooperativa.

"Yo me di cuenta, por comentarios del club y de mi familia, que estaba un poco pasado, me estaba creyendo una cosa que no era", expresó el zaguero, añadiendo que "a algunos jugadores se les suben los pajaritos en la cabeza y es bueno que el fútbol te pegue golpes como lo que me sucedió con Católica".

"Ahora he estado tranquilo, tomando los consejos y no solo por mí, también por mis compañeros. Jugar con uno menos es dar mucha ventaja", agregó el charrúa.

Falcón también habló sobre la disputa que hay en la defensa alba para quedarse con un puesto de titular, en donde tiene que competir con Emiliano Amor, Matías Zaldivia y Daniel Gutiérrez.

"Esa es una de las mejores cosas que tenemos en el puesto, tener esa competencia es extraordinaria, obliga a superarse día a día, no solamente partido a partido. Por detalles o características termina jugando uno, pero es competencia sana. Hablamos los cuatro, hacemos chistes, nos tratamos de 'notables'. Así nacen los grandes planteles, de la humildad", sentenció el zaguero.