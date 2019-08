El mensaje de Arturo Vidal a Esteban Paredes tras el récord: "Leyenda"

24Horas.cl Tvn

25.08.2019

Esteban Paredes se metió en la historia grande del fútbol chileno al marcar su tanto 215 y alcanzar a Francisco "Chamaco" Valdés como el máximo goleador del campeonato nacional. El capitán de Colo Colo celebró con todo cuando a los 72 minutos del duelo ante Palestino aprovechó una pelota que venía dando botes altos y casi sin ángulo sacó un zurdazo cruzado que sorprendió al portero Fabián Cerda.

El récord alcanzado por Paredes desató la alegría de hinchas y jugadores. De hecho, tras el encuentro disputado en La Cisterna, los mensajes de felicitaciones se multiplicaron en redes sociales, llamando la atención uno en particular: Arturo Vidal.

El volante del Barcelona le envió un mensaje al "Tanque" en Instagram cuando el jugador de Colo Colo compartió su histórico gol: "Leyenda hermanito @e.paredes7", escribió Vidal.

Pero no fue el único futbolista en felicitarlo. Esteban Pavez, quien recientemente dejó el elenco albo para emigrar a Emiratos Árabes Unidos, también le dedicó unas palabras a Paredes en las redes sociales: "Grande hermano. Te mereces esto y mucho más por ser una gran persona. Único y gran capitán. 215".

"Bendito del área", escribió Martín Rodríguez; mientras que Fernando Meza dijo: "Que alegría por vos Tanque, felicitaciones" y Reinaldo Navia: "Grande goleador. Crack".

Paredes tras su histórico gol 215: "Quería llorar y hacer un montón de cosas, pero todavía quedaba partido"

Esteban Paredes logró la gran hazaña. Durante la visita de Colo Colo ante Palestino en La Cisterna, el delantero albo anotó su gol 215 en campeonatos nacionales, alcanzando así como goleador histórico en estas instancias a Francisco "Chamaco" Valdés.

Fue el 2-1 parcial, ya que minutos después y cerca del final del encuentro, Cristóbal Jorquera anotó el empate definitivo. De esta manera, los árabes privaron a los albos de acercarse aún más al líder del torneo, Universidad Católica, que este domingo enfrenta un nuevo clásico universitario frente a Universidad de Chile.

Debido a esto, el "Tanque" se mostró muy frustrado en la entrevista que le hizo el CDF posterior al duelo. Consultado por sus sensaciones al lograr la cifra de conquistas, sólo se limitó a decir que "son emociones encontradas porque queríamos el triunfo, queríamos ganar".

Además, las emprendió contra el juez Cristián Garay por su cometido: "El arbitro fue un desastre, nunca nos quejamos pero la expulsión del Pájaro (Valdés) estuvo de más".

Pese a lo anterior, luego se dio el tiempo para referirse a su importante conquista: "El gol es uno más, lo he dicho varias veces. De a poco vamos a alcanzar al gran 'Chamaco' (...) Siempre es bueno hacer goles, y hoy no fue la excepción".

Sobre el gol en sí, reveló que "tuve un poco de suerte porque le pega al defensa un poco". Añadió sobre el récord que "no me lo imaginé nunca, cuando hago el gol quería llorar y hacer un montón de cosas, pero todavía quedaba partido (...) Marca un antes y un después, voy a cumplir 8 años en el club. Me quedo con el recuerdo de la gente que siempre es muy buena conmigo".

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores:

.