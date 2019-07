El mensaje de Esteban Paredes de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional

24Horas.cl Tvn

12.07.2019

Los equipos ya comienzan sus trabajos de pretemporadas y los jugadores se alistan para enfrentar lo que será la ruda segunda rueda del Campeonato Nacional. En esa línea Esteban Paredes envió un potente mensaje de cara a lo que viene.

En el contexto del lanzamiento de la nueva camiseta de Colo Colo, el capitán del elenco albo escribió en su cuenta de Instagram: "#ColoColo Con nueva armadura, ¡listo para la batalla! #VamosCaciques".

Y es que el experimentado delantero está más motivado que nunca de seguir batiendo récords con la camiseta del "Cacique". Tanto así que incluso puso en duda su retiro a fin de año como había señalado hace un tiempo para lograr convertirse en el artillero histórico de Colo Colo.

"Siempre está en la conciencia que va a ser el último semestre, pero llegando al entrenamiento se me va de la cabeza. No me siento preparado para el retiro", señaló en entrevista con Fox Sports.

"No depende de mí, depende de Colo Colo. Si estoy cerca del récord de Caszely, habría que pensarlo muy bien", agregó.

Cabe recordar que actualmente Paredes suma 190 conquistas en el cuadro de Pedrero, ubicándose en el tercer lugar del club por detrás de Chamaco Valdés (205), a quien también intenta dar caza a nivel de goleadores históricos en campeonatos nacionales de Primera División. En ese ámbito, el "Tanque" posee 213 anotaciones, a sólo tres de Chamaco (216).

