El mensaje de Johnny Herrera a Mauricio Isla y Marcelo Díaz: "Basta de buenas intenciones y a concretar"

Aunque hoy viste la camiseta de Everton, Johnny Herrera sigue atento el presente de la Universidad de Chile, club donde fue capitán, multicampeón y alcanzó el logro de la Copa Sudamericana en 2011. Por ello, el arquero fue consultado por los recientes rumores que ubican a dos estrellas como Marcelo Díaz y Mauricio Isla en el futuro de la escuadra laica.

En conferencia de prensa, Herrera fue terminante y aseguró: "En cuanto a Marcelo (Díaz) y Mauricio (Isla) que vayan a la U, que hagan el esfuerzo. Yo vengo escuchando esto hace cuatro años, basta de las buenas intenciones y a concretar, porque si me ofrezco y viene otro club y pone dos pesos más y me voy a ese club , es que tanto no lo quería".

"Menos promesas y vamos a cumplir. A mi me encantaría ver a esos jugadores en la U para que nuestra querida Universidad de Chile esté donde merece, peleando el campeonato y dejando atrás el par de años malos que ha tenido en este último tiempo", añadió 'Samurai'.

Por ello, el guardameta exigió: "Si estás en condiciones de volver, bienvenido. Tienes que estar en un peak de rendimiento, no puede ser solamente por amor a la camiseta".

Por otro lado, el arquero se refirió al nuevo aniversario del combinado azul: "Aunque a algunos no les guste, siempre voy a estar en la historia del club. Por ser el más ganador en la historia del club, siempre voy a estar en un rinconcito".

