El mensaje de Nicolás Castillo tras la derrota del América en la Campeones Cup

El delantero chileno recibió una serie de burlas por la caída 3-2 ante el Atlanta United, ante lo cual no tardó en responder fiel a su estilo.

24Horas.cl TVN

16.08.2019

El América de México no pudo con el Atlanta United y cayó derrotado 3-2 en la Campeones Cup, resultado que desató las burlas de los hinchas de los equipos archirrivales, las que se dirigían principalmente hacia Nicolás Castillo.

El delantero chileno recibió una serie de mensajes en alusión a la final perdida por las “Águilas”, lo que hizo que el formado en Universidad Católica respondiera desafiantemente a través de redes sociales.

“Les volvió el Internet a los que mandan mensajes ahora. Resentidos, envidiosos. Cómo les encantaría estar peleando estos títulos pero hace años no salen campeones y no saldrán en muchos años. Me la P… P…”, publicó en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que Castillo no jugó ante el equipo norteamericano debido a que se encuentra recuperándose de una fractura en el peroné, que lo tendrá fuera de las canchas casi todo el Apertura 2019.