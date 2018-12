El mensaje de Xabi Alonso a Ignacio Saavedra: "Tienes un gran futuro"

24Horas.cl TVN

14.12.2018

Un inesperado saludo de parte de Xabi Alonso recibió el volante Ignacio Saavedra mientras se recupera de la lesión a la rodilla que sufrió en el partido de Universidad Católica ante Deportes Temuco.

El histórico mediocampista de la selección de España y de equipos como Liverpool, Real Madrid y Bayern Munich, aparece en un video donde primero felicita al jugador chileno y luego le envía sus mejores deseos en su recuperación.

"Te felicito por la gran temporada que has hecho y por el campeonato, que es un logro impresionante. Sé que te has lesionado y que te has operado, y espero que vuelvas al campo lo antes posible. Te deseo mucha suerte, tienes un gran futuro", dice Alonso.

¿Cómo supo Xabi Alonso? El histórico volante español tiene una relación de amistad con Beñat San José, ex técnico de la UC, por lo que se especula que ahí pudo haber surgido la idea del mensaje.