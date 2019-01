El mensaje en Instagram de Marcelo Díaz y la inmediata respuesta de la U

24Horas.cl TVN

09.01.2019

Luego de que se diera a conocer la nueva camiseta de Universidad de Chile, abundaron los mensajes en redes sociales para elogiar la indumentaria, sin embargo uno de ellos destacó por sobre el resto.

Marcelo Díaz, reconocido hincha de la U y actual volante de Racing, comentó a través de Instagram que la quería junto a emoticones manifestando su "enamoramiento" hacia la nueva camiseta.

Ante esto, Universidad de Chile reaccionó y le dijo que le enviará una, pero que quería una foto del volante con la camiseta puesta, recibiendo los agradecimientos de Marcelo Díaz .

Johnny Herrera: "Soteldo debe ser claro y contundente en lo que él quiere"

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, espera que el volante venezolano Yeferson Soteldo entregue una definición certera sobre su futuro en el club, ya que aún no se suma a la pretemporada.



Durante el lanzamiento de la nueva camiseta del cuadro azul, el experimentado golero se refirió a la situación del jugador cuyo pase pertenece a Huachipato.



"Me gustaría que (Soteldo) fuera claro y contundente en lo que él quiere, porque ya está regalando mucho con no estar haciendo la pretemporada junto a todos sus compañeros", expresó.



"En todos lados salió que estaba listo, nuestro presidente (Carlos Heller) también lo dijo y todavía no llega. Yo sería un poco más drástico, o sea está o no está. Para mí es así de simple", añadió.



Incluso, el oriundo de Angol señaló que "yo sería un poco más radical, uno tiene plazos. Hay compañeros que tienen condiciones parecidas y estaban con nosotros porque querían estar sin haber firmado todavía. A mí me pasó lo mismo, llegué un jueves, entrené el viernes y jugué el sábado. Uno tiene que ser más práctico en las negociaciones, como persona tener más opinión sobre tu futuro".