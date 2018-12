24Horas.cl TVN

31.12.2018

Un emotivo mensaje publicó el brasileño Rafael Vaz en su cuenta de Instagram para despedirse de Universidad de Chile luego de un año donde defendió la camiseta de los azules, ganándose el cariño de los hinchas.

"Me gustaría agradecer a este equipo que me recibió tan bien, donde fui muy feliz este año 2018 en Chile. A los aficionados que me aceptaron y apoyaron en el momento difícil que pasé", dice parte del mensaje del ahora jugador del Goias.

Vaz reconoce sentirse triste por dejar la institución, pero sostuvo que "estoy seguro de que seguiremos caminos diferentes pero con el mismo sentimiento en el corazón, de respeto, garra, raza y amor por ustedes".

El mensaje en Instagram de Rafael Vaz tras dejar Universidad de Chile

Con sentimiento de gratitud profunda, me gustaría agradecer a este equipo que me recibió tan bien, donde fui muy feliz este año 2018 en Chile. A los aficionados que me aceptaron y apoyaron en el momento difícil que pasé. A toda la prensa chilena, comisión técnica, directores, funcionarios de La U. A los amigos que hice dentro y fuera de campo, mis compañeros de equipo, muchas gracias. No escondo mi tristeza porque ya siento nostalgia, pero estoy seguro de que seguiremos caminos diferentes pero con el mismo sentimiento en el corazón, de respeto, garra, raza y amor por ustedes. Gracias por la Universidad de Chile, gracias Chile por todo ... hasta pronto!