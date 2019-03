El mensaje que envió Nicolás Maturana por el cambio de medidores

Agencia Uno

26.03.2019

Finalizado el duelo entre la Universidad de Concepción y Deportes Antofagasta, este lunes en el estadio Ester Roa, el volante de los locales, Nicolás Maturana, hizo un llamado al Gobierno durante la entrevista que le realizó el Canal del Fútbol.



El tema tenía que ver con el cambio de medidores de electricidad, que implicarán un gasto para los clientes.



"Un saludo también al Gobierno, que ojalá no cobre los medidores a la gente pobre de todo Chile, porque no tienen dinero para hacerlo. Creo que es un robo para esa gente", dijo el jugador a la transmisión oficial.



“Cuarenta lucas (sic) para un tatita que vive solo y su pensión es de 100 lucas, que es una miseria, es sobrepasarse de los niveles de poder que hay en este país, así que ojalá que los del gobierno de Piñera piensen en el tema, porque no toda la gente tiene para pagar”, agregó Maturana.



La actitud del jugador fue celebrada y elogiada en las redes sociales.