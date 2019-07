Agustín Orión dejaría Colo Colo tras impasse con Mario Salas

24Horas.cl Tvn

24.07.2019

Una noticia que remeció a Colo Colo surgió durante las últimas horas. Y es que el arquero Agustín Orión dejaría el elenco albo de manera abrupta.

Según la información, que surgió a través de la cadena Directv, el experimentado portero argentino habría protagonizado un "desencuentro" con el técnico Mario Salas por la situación actual de la lucha por el arco que mantiene con el seleccionado nacional Brayan Cortés y con Darío Melo, motivo por el cual el ex Boca Juniors habría decidido dejar el Cacique.

El hecho llega justo cuando Orión recibió el alta médica tras estar varios meses alejado de las canchas por una rotura del tendón supraespinoso del hombro izquierdo, por el cual debió ser operado.

La noticia de la posible partida de Orión causó gran revuelo entre los hinchas albos, quienes se volcaron a Twitter para comentarlo.

Revisa algunos mensajes:

La programación del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional

Viernes 26 de julio:



20:00 horas – Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción



Sábado 27 de julio:



12:30 horas: Unión Española vs Cobresal

15:00 horas: Palestino vs Universidad de Chile

20:00 horas: Audax Italiano vs Deportes Iquique



Domingo 28 de julio:



12:30 horas: O'Higgins vs Deportes Antofagasta

15:00 horas: Huachipato vs Universidad Católica

17:30 horas: Colo Colo vs Everton

20:00 horas: Unión La Calera vs Curicó Unido