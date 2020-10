El motivo por el que surgió un Trending Topic pidiendo la salida de Jean Beausejour de Universidad de Chile

24horas tvn

06.10.2020

Dos días después del clásico universitario, sorpresivamente surgió el Trending Topic #FueraBeausejour en la que hinchas de la U de Chile exigen la salida del lateral a través de redes sociales.

El motivo por el que comenzaron a surgir una serie de críticas contra Jean Beausejour este martes es a partir de una comparación que hizo CDF (ver video) respecto al rendimiento del lateral azul con el de José Pedro Fuenzalida en Universidad Católica.

"El hashtag #FueraBeausejour alude al nulo rendimiento del jugador en los últimos dos años. Personalmente hay otras cosas que también me molestan de este tipo ¿Cuándo fue la última vez que dio la cara y tuvo autocrítica? Supuestamente es de los líderes del plantel y nada", manifestó un hincha.

"Lo de Beausejour, es un total descaro, se cree referente y desde que llegó que es un desastre", publicó otra fanática en Twitter.

#FueraBeausejour Este wn nos costó 2.5 palos verdes (q además se los pagamos a los indios), se ha lesionado como 20 veces desde q llegó, jamás nos ha dado algo importante y ya no corre ni saca centros, solo esta ahí x su trayectoria en la selección. No tapemos el sol con un dedo

No se que es peor, la actitud de Bose o Caputto que le hace caso en todo, nadie esta por sobre el club #FueraBeausejour

No tiene nada que ver su color, ni su edad. El nunca debió llegar a la U y punto, nunca fue bueno y punto, y verlo parado en la sombra, no desbordar y amurrarse no es de ahora nomas, a sido siempre, que lo vean ahora por cdf. Es abrirle los ojos a muchos. #FueraBeausejour